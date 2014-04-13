Suriye devlet televizyonundan yeni kimyasal saldırı iddiası

Suriye televizyonu, Cuma günü El Kaide ile bağlantılı El Nusra Cephesi'nin Hama'ya bağlı Kefr Zita kasabasına düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ancak isyancı gruplar, doktorlara dayanarak saldırıyı Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının düzenlediğini, havasızlıktan boğulanlar ve zehirlenenler olduğunu belirtti.

İki tarafın açıklamaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı örgütten Rami Abdülrahman "Rejimin uçakları Kefr Zita'ya varil bombalarıyla saldırdı. Saldırı sonrasında ortaya çıkan yoğun duman tabakası ve koku nedeniyle, havasızlıktan boğulma ve zehirlenme vakaları görüldü" dedi.

Suriye televizyonu ise saldırıdan El Nusra Cephesi'ni sorumlu tuttu ve örgütün iki kente daha saldırı planladığına dair istihbarat olduğunu belirtti.

Haberde, "El Nusra'nın zehirli klor gazı kullandığına ilişkin bilgi var" denildi.

Bu arada El Arabiya televizyonu, yine Cuma günü Şam'ın banliyölerinden Harasta'da havasızlıktan boğularak ölme vakaların görüldüğünü duyurdu.

Televizyona göre bir muhalif grup bunun ordunun zehirli gaz saldırısından kaynaklandığını söyledi.

Ağustos ayınca Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri saldırıyla ilgili olarak Suriye hükümetini suçlamıştı. Saldırı Batılı ülkeleri, Suriye'ye askeri müdahalenin eşiğine getirmişti.

Suriye hükümeti iddiaları reddetmiş ve isyancıları sorumlu tutmuştu.

Ancak Şam ABD'nin müdahale tehdidi sonrasında, kimyasal silahlarının imha edilmek üzere BM'ye teslim edilmesini kabul etmişti.