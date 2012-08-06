Suriye devlet televizyonunda patlama!

Suriye devlet televizyonunun yayınlarını yaptığı binanın üçüncü katında patlama meydana geldi.

Televizeyonun yayınları patlama sonrasında devam etti; hükümete yakın El İkbariya televizyonundaki görüntülerde, çalışanların bir yaralıya yardımcı olmaya çalıştığı görülüyor.

İlk gelen açıklamalarda üç kişinin yaralandığı söylendi.

Şam kısa bir süre, silahlı muhaliflerle ordu birlikleir arasında çatışmalar asahne olmuştu. Silahlı muhaliflerin yöneldiği ülkenin en büyük kenti Halep'in çevresindeki ordu birliklerinin ise 20 bini aşkın asker, çok sayıda tank ve zırhlı araçla birlikte yığınak yaptığı bildiriliyor. Askeri hazırlık, Suriye ordusunun ileriki günlerde Halep'e yönelik büyük bir taarruza geçebileceği şeklinde yorumlandı.

Halep'in kontrolü için isyancılar ve Suriye birlikleri arasındaki çatışmalar sürerken, Esad karşıtlarının mevzileri savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve havan topuyla ateşe tutuldu. Esad muhalifleri, Suriye ordusunun isyancıların elindeki iki kilit bölgeyi (Salahaddin ve Seif el-Davla semtlerini) tanklarla yarmaya çalıştığını belirtiyor.

Halep'teki isyancıların bir sözcüsü, yoğun ateşe rağmen kentin merkezine doğru bastırdıklarını ve tarihi kaleye doğru ilerlediklerini söyledi. Muhalefetten kimileri bizzat merkezdeki kalenin çevresinde çatışmaların yaşandığını iddia etse de bu haber bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Başkent Şam'dan gelen haberlerde ise, Suriye ordusu yetkilileri isyancıların başkentteki son mevzilerinden de geri püskürtüldüğünü söyledi. İsyancılar kendi istekleriyle geri çekildiklerini kaydettiler.

İranlı rehineler Öte yandan İran hükümeti rehin alındıklarını söylediği 48 İranlının serbest bırakılmasını talep ediyor. İranlı diplomatlar ve Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre, hacı oldukları söylenen İranlılar Şam'da Seyyide Zeynep Türbesi'ni ziyaret ederken ''silahlı gruplar'' tarafından kaçırıldı.

Tahran yönetimi, Suriye muhalefeti ile iyi ilişkiler içinde olan Türkiye ve Katar'dan İranlıların serbest bırakılmasına yardımcı olmalarını istedi. Kaçırılanların hacı olup olmadığı konusunda Suriye muhalefetinin ortaya attığı şüpheler var. El Arabiya televizyonunun aktardığına göre Esad karşıtları, 48 İranlıdan bazılarının İran'ın elit gücü Devrim Muhafızları'nın üyesi olduğunu söylüyor.

Türkiye'ye kaçtı

Bir diğer gelişme ise, Beşar Esad'a sırt dönerek muhalefet tarafına geçen üst düzey yetkililere son olarak Suriye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Muhammed Faris'in de katıldığının bildirilmesi oldu.

Anadolu Ajansı, Muhammed Faris'in Halep'te Özgür Suriye Ordusu komutanlarına desteğini ilan ettikten sonra Türkiye'ye geçtiğini bildiriyor.

Özgür Suriye Ordusu, bunun yanısıra üç istihbarat yetkilisinin de taraf değiştirerek Ürdün'e geçtiklerini açıkladı.

Bu arada ABD Dışişleri Bakan Hillary Clinton'un Suriye meselesi ve gündeme ilişkin diğer konular hakkında ikili görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gideceği açıklandı.

Clinton, Afrika turunu tamamladıktan sonra 11 Ağustos'ta Türkiye'de bekleniyor.n (BBC Türkçe)