Suriye devlet televizyonu: Saatler içerisinde rejim güçleri Afrin'e girecek

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimine bağlı birliklerin birkaç saat içerisinde Afrin'e gireceğini duyurdu.

SANA'nın haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı unsurların birkaç saat içerisinde Afrin'de konuşlanacağı bildirildi.

Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarını değerlendiren gazeteci Kadri Gürsel de "Suriye ordusu Afrin’e girerse, 1. #ZeytinDalı operasyonu bildiğimiz şekliyle süremez. 2. İdlib- #FıratKalkanı sahası arasında Suriye üzerinden kara bağlantısı kurulamaz. 3. İdlib’deki TSK unsurunu da içine alan çatışma riskleri artar" yorumunda bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili Pazar günü, Reuters'a yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söylemişti.

Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savunmuştu.