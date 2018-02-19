T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye devlet televizyonu: Saatler içerisinde rejim güçleri Afrin'e girecek

Suriye ordusuna bağlı unsurların birkaç saat içerisinde Afrin'de konuşlanacağı bildirildi

19 Şubat 2018 14:51

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimine bağlı birliklerin birkaç saat içerisinde Afrin'e gireceğini duyurdu.

SANA'nın haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı unsurların birkaç saat içerisinde Afrin'de konuşlanacağı bildirildi.

Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarını  değerlendiren gazeteci Kadri Gürsel de "Suriye ordusu Afrin’e girerse, 1. #ZeytinDalı operasyonu bildiğimiz şekliyle süremez. 2. İdlib- #FıratKalkanı sahası arasında Suriye üzerinden kara bağlantısı kurulamaz. 3. İdlib’deki TSK unsurunu da içine alan çatışma riskleri artar" yorumunda bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili Pazar günü, Reuters'a yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söylemişti.

Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savunmuştu.

ETİKETLER

AfrinSuriyePYD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24