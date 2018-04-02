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Dünya

Suriye Devlet Televizyonu: Doğu Guta'daki son muhalif grup Ceyş-ül İslam bölgeden ayrılıyor

Suriye rejimi halihazırda altı hafta süren yoğun bombardımanın ardından Doğu Guta'nın yüzde 95'ini ele geçirdi

02 Nisan 2018 18:09

Suriye Devlet Televizyonu, Doğu Guta'da kalan son muhalif grup Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) da bölgeden ayrılmaya başladığını iddia etti. Ceyş-ül İslam'dan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Devlet Televizyonu'ndan canlı yayımlanan görüntülerde, iki otobüsün bölgenin girişindeki kontrol noktasına yanaştığı ve daha sonra buradan ayrıldığı görülüyor.

Ancak otobüsün içinde kimlerin olduğu anlaşılmıyor.

Suriye devlet medyası daha önce Ceyş-ül İslam'ın Şam yönetimi ile anlaştığını ve savaşçılarının teslim olacağını öne sürmüştü.

Rus ordusu da aracı oldukları görüşmelerde Ceyş-ül İslam'ın Doğu Guta'daki Duma'dan ayrılması yönünde Suriye devleti ile ön anlaşmanın yapıldığını duyurdu.

Ceyş-ül İslam savaşçılarının, Suriye devlet ajansı SANA Cerablus'a, muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise El Bab'a hareket edeceklerini iddia etti.

İddia doğrulanırsa, Suriye ordusu başkent Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki son bölgeyi de ele geçirmiş olacak.

'Psikolojik savaş'

Suriye Devlet Televizyonu aynı zamanda örgütün silahlarını da teslim edeceğini öne sürdü.

Hizbullah'a yakın bir medya organı da muhalif grubun çekilmesinin ardından bölgede Suriye hükümetinin onayıyla yerel bir konseyin kurulacağını bildirdi.

Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin kontrolünden sorumlu olan Türkiye, İran ve Rusya'nın ise muhaliflerin elindeki savaş tutsaklarının teslim edilmesine aracı olacağı öne sürüldü.

Reuters haber ajansında konuşan örgütün bir siyasi yetkilisi, iddiaları reddederek bu haberlerle "psikolojik savaş" yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Suriye rejimi halihazırda altı hafta süren yoğun bombardımanın ardından Doğu Guta'nın yüzde 95'ini ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre bombardıman sonucu 1600 sivil hayatını kaybetti.

Varılan anlaşmalarla ise Doğu Guta'dan son haftalarda 46 bin sivilin ve savaşçının tahliye edildiği düşünülüyor.

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