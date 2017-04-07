Suriye Devlet Televizyonu: ABD saldırısında 4'ü çocuk 9 sivil öldü

ABD'nin Suriye'deki askeri üssü vurmasının ardından Suriye Devlet Televizyonu saldırılarda 4'ü çocuk 9 sivilin öldüğünü öne sürdü.

DHA'nın haberine göre, Suriye'nin Humus kenti valisi de, Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, saldırı sonrası 'ciddi kayıpların' olmadığını açıkladı. Saldırının Suriye'nin hava üssü yakınlarında gerçekleştirildiği açıklanırken, sivillerin hedef alındığı vurgulandı.

Reuters füzelerin Humus yakınlarında Al-Shayrat hava üssünü hedef aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hedef olan Suriye hava üssünün boşaltıldığı belirtildi. Rusya tarafından yapılan açıklamada üsteki tüm uçakların kullanılamaz hale geldiği vurgulandı.

Suriye ordusu operasyonlarda 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

Suriye ordusu, ABD'nin Humus'taki Şayrat üssüne yönelik saldırısının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD üssümüze pervasızca saldırdı" denildi.

Öte yandan, Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.