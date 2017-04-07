T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye Devlet Televizyonu: ABD saldırısında 4'ü çocuk 9 sivil öldü

"ABD üssümüze pervasızca saldırdı"

07 Nisan 2017 16:36

ABD'nin Suriye'deki askeri üssü vurmasının ardından Suriye Devlet Televizyonu saldırılarda 4'ü çocuk 9 sivilin öldüğünü öne sürdü.

DHA'nın haberine göre, Suriye'nin Humus kenti valisi de, Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, saldırı sonrası 'ciddi kayıpların' olmadığını açıkladı. Saldırının Suriye'nin hava üssü yakınlarında gerçekleştirildiği açıklanırken, sivillerin hedef alındığı vurgulandı.

Reuters füzelerin Humus yakınlarında Al-Shayrat hava üssünü hedef aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hedef olan Suriye hava üssünün boşaltıldığı belirtildi. Rusya tarafından yapılan açıklamada üsteki tüm uçakların kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. 

Suriye ordusu operasyonlarda 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. 

Suriye ordusu, ABD'nin Humus'taki Şayrat üssüne yönelik saldırısının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD üssümüze pervasızca saldırdı" denildi.

Öte yandan, Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

SuriyesaldırıkimyasalİdlibABD9 sivil4 çocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24