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Dünya
Deutsche Welle

Suriye devlet başkanını seçecek

Suriye yönetimi iç savaşa rağmen devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Beşar Esad’ın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

21 Nisan 2014 19:57


Suriye halkı yeni devlet başkanını belirlemek üzere 3 Haziran'da sandık başına gidecek. Suriye devlet televizyonu, Meclis Başkanı Muhammed Cihad El Laham'a atıfta bulunarak yayınladığı haberde, adayların salı gününden itibaren başvuracağını bildirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, adaylığını resmi olarak duyurmadı ancak daha önceki açıklamalarında yedi yıllık süreç için yeniden seçilmeyi istediğini dile getirmişti. Siyasi gözlemciler, Esad'ın yine seçimin galibi olacağını düşünüyor.

Esad, yeniden seçilirse Suriye'yi üçüncü kez yönetecek. Ocak ayında haber ajansı AFP'ye bir röportaj veren Esad, aday olmasını engelleyen bir durum olduğunu düşünmediğini kaydetmişti. Esad, “Talep olursa bir saniye bile tereddüt etmem” demişti.

Yeni seçim yasasında neler var?

Suriye Meclisi, mart ayı ortalarında Esad'ın yeniden seçilmesini kolaylaştıracak düzenlemeler yapmıştı. Yeni seçim yasası, onlarca yıldır ilk kez muhalefet partisi üyelerinin adaylığına izin verse de sürgündeki muhalif liderlerin seçilmesini fiili olarak imkânsız kılıyor. Aynı zamanda adaylara, geçen 10 yıl içinde Suriye'de aralıksız olarak yaşamış olması ve Suriye vatandaşlığının yanı sıra başka bir vatandaşlığa sahip olmaması şartı da getiriliyor.

Böylece İstanbul'da muhalefetin sözcüsü konumunda bulunan ve açıklamalar yapan Suriye Ulusal Koalisyonu, seçimlerden dışarıda bırakılıyor.

Batılı ülkeler ve Körfez ülkelerinin oluşturduğu Suriye'nin Dostları adlı grup ise seçimi bir “demokrasi parodisi” olarak nitelendiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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