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Dünya

Suriye Devlet Başkanı Esad İran'a mı gidiyor?

Esad, 2011 yılından sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı

18 Aralık 2015 19:41

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkesinde savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ikinci yurtdışı ziyaretini, Rusya'nın ardından İran’ın başkenti Tahran’a yapacağı iddia edildi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre, Rusya'ya ekim ayında yaptığı sürpriz ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Esad'ın, bu ay sonunda Tahran'da İranlı liderlerle görüşmeyi planladığı belirtildi.

Fars haber ajansına konuşan bir kaynak, “Esad’ın ziyareti, Moskova ziyaretinin ardından son dört yılda yurtdışına yaptığı ikinci ziyaret olacak” dedi. Haberde, Esad’ın Tahran ziyaretinin son dönemde Suriye ordusunun teröristlere karşı kazandığı başarıların ardından geleceği belirtildi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, geçen ay Şam'da görüştüğü Suriye lideri Esad'ı İran'a davet ettiklerini söylemişti.

İran, Suriye’nin teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlara askeri alanda da destek veriyor.

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