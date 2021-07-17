Suriye Devlet Başkanı Esad, 4. dönemi için yemin etti

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yemin ederek yürütme erkinin başındaki 4. dönemine başladı. Esad, 26 Mayıs'ta yapılan tartışmalı seçimleri yüzde 95.1 oyla kazandı.

Şam'daki devlet başkanlığı sarayında yapılan yemin törenine 600'den fazla siyasetçi, milletvekili ve askeri figür katıldı.

İç savaştaki ülkenin 55 yaşındaki lideri Esad yemin konuşmasında, "Seçimler halkın, devlete tanıdığı meşrutiyeti kanıtladı" dedi.

Esad, "Halk, Batılı yetkililerin devlet, anayasa ve vatanın meşruluğu ile ilgili açıklamalarını haksız çıkardı" diye devam etti.

Esad, 2000 yılında babasının ölümünden sonra iktidara gelmişti. Babası Hafız da 1970'lerde yapılan bir askeri darbe ile iktidara gelmişti.

Savaş öncesi Suriye popülasyonunun neredeyse yarısı ya yerinden oldu ya da ülkeyi terk etti. Birleşmiş Milletler'e göre ülkede olanların yüzde 80'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Birçok Batı ülkesi, 26 Mayıs seçimlerinin meşru olmadığını söylerken, seçime bağımsız gözlemciler alınmadı.