Suriye Demokratik Güçleri: Türkiye'nin top atışlarına karşılık vermeyeceğiz

Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Talal Salu, Kürt milislerin IŞİD mevzilerine saldırılara devam edeceğini ifade ederken, "Türkiye'nin top atışlarına karşılık vermeyeceğiz" dedi.

Sputnik'in RİA Novosti haber ajansına dayandırdığı habere göre; Salu, "IŞİD, batıya doğru gidemeyeceğimizi belirtti ancak biz bu yönde ilerleme kaydettik. Burası bizim topraklarımız, burayı IŞİD'den temizleyeceğiz" dedi.

"Provokasyona gelmeyeceğiz"

Öte yandan Salu, Suriye Demokratik Güçleri'nin Türkiye'nin top atışlarına yanıt vermeyeceğini belirtti. İtidali koruyacaklarının altını çizen Salu, "Uluslararası toplum, Türkiye'nin mevzilerimizi vurmasını kınadı ve Ankara'dan saldırıları durdurmasını talep etti. Provokasyona gelmeyeceğiz, bizim hedefimiz IŞİD'le mücadele etmek" ifadelerini kullandı. Bu arada Salu, Türkiye'nin saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü öne sürdü.





