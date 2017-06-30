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Dünya
Deutsche Welle

Suriye Demokratik Güçleri Rakka'yı kuşattı

ABD’nin desteğinde ilerleyen Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD’in kalesi Rakka’yı tamamen kuşattığı bildirildi.

30 Haziran 2017 13:01

Rakka'nın IŞİD'den alınması operasyonunda ilerleme kaydedildi. Bölgeden gelen haberlere göre ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'nın etrafını tamamen kuşattı.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Kürt kaynakları, Rakka'daki IŞİD militanlarının kaçabilmesi için bütün yolların kapandığını belirtti. Açıklamalarda, IŞİD militanlarının kaçmalarının imkansız hale geldiği çember altına alındıkları kaydedildi.

Rakka operasyonunda yer alan Suriye Demokratik Güçleri'nden bir askeri sözcü "Rakka'daki IŞİD militanlarıın bütün cephelerden baskı altına alındığını" açıkladı. Kürt kaynaklarına göre Rakka'da şu an 4 bin IŞİD militanı bulunuyor.

Rakka, IŞİD'in elindeki en önemli kent olarak görülüyor. Rakka 2014 yılında IŞİD'in kontrolüne geçmişti. ABD'nin öncülük ettiği koalisyon güçleri geçen yıl kasım ayında Rakka'nın IŞİD'in elinden alınması için operasyonlar başlatmıştı.

dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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