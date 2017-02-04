Suriye Demokratik Güçleri: Rakka'yı kuşatacağız

Suriye Demokratik Güçleri, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ülkedeki merkezi konumunda bulunan Rakka kentine yönelik operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu.

Türkiye'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı, ABD'nin ise IŞİD'e karşı bir müttefik olarak destek verdiği Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) merkezinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bugün yaptığı açıklamada yeni aşamada Rakka'nın etrafını tamamen kuşatacaklarını ve IŞİD'in rejim güçlerini kuşattığı Deyrizor'a giden yolu da IŞİD'in elinden alacaklarını duyurdu.

SDG, ABD'nin önderliğindeki koalisyonun kendilerine yönelik desteğinin arttığını ve yeni aşamada karadan ilerlerken hem hava desteği hem de karada özel kuvvetler desteği alma konusunda kendilerine garanti verildiğini belirtti.

Rakka'nın kuzeyindeki Aaliyah köyünde bir açıklama yapan SDG sözcüsü Cihan Şeyh Ahmet, koalisyon güçlerinin eğittiği 750 yeni Arap savaşçının da SDG saflarına katıldığını açıkladı.

SDG, Rakka'yı IŞİD'in elinden almak için başlatılan operasyonda Kasım ayında ikinci aşamaya geçtiklerini duyurmuş ve iki ay içinde hızla ilerleyerek kentin batısı ve kuzeyindeki geniş bir bölgeyi IŞİD'den almıştı.

Örgüt, Rakka'ya hem kuzeyden hem de batıdan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta.

SDG'nin ikinci aşamadaki hedefi olan Tabka Barajı'nı ise henüz IŞİD'den alamadı.

Suriye'nin kuzeyinde ABD özel kuvvetlerinden birkaç yüz asker SDG'nin operasyonlarına destek veriyordu.

Örgüte verilen destek, ABD ile NATO'daki müttefiki Türkiye arasında gerilime yol açmıştı.

Türkiye, YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu iddia ediyor. PKK, ABD'nin terör örgütleri listesinde olsa da ABD iki örgüt arasında böyle bir ilişki olmadığını savunuyor ve YPG'ye değil, SDG içindeki Arap örgütlere destek verdiğini söylüyor.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından orduya, IŞİD'i yenmek için 30 gün içinde bir plan hazırlanıp kendisine sunulmasını emretmişti.

Göreve başlamasının ardından SDG'ye zırhlı araçlar veren Trump yönetiminin YPG'ye doğrudan silah verip vermeme konusunda da bir karar alması bekleniyor.

SDG sözcüsü Cihan Şeyh Ahmet, bugünkü açıklamasında IŞİD'i yenmek için daha fazla silaha ihtiyaçları olduklarını açıklamıştı.

AFP'ye konuşan SDG komutanı Rojda Felat da "Rakka'yı özgürleştirmemiz için tanklara, Doçkalara ve zırhlı araçlara ihtiyacımız var. İhtiyaç duyduğumuz silahlar gereken hızda gelmiyor" ifadelerini kullandı.