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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri kritik Tabka kentine girdi

IŞİD'in "başkenti" olarak ilan ettiği Rakka'ya yönelik operasyonunu sürdüren ve bünyesinde YPG'yi de barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin kritik Tabka kentine güneyden girdiği bildirildi

24 Nisan 2017 21:17

ABD'nin desteklediği ve çatısını Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'nın batısında yer alan Tabka kentine ilk defa girdiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD kontrolünde bulunan Tabka'yı kuşatan SDG'nin kentin güneyinde ilerlemeye başladığını duyurdu.

SDG de internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile kentin güneyindeki bazı noktalarda kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı.

Tabka, hem IŞİD'in Suriye'deki merkezi konumunda olan Rakka'nın ülkenin batısındaki bölgelerle bağlantısını kesmek için hem de El Esad Baraj Gölü'nün kapaklarına ve bir askeri üsse ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik öneme sahip bir yer olarak görülüyor.

Kent, Rakka'nın 55 kilometre batısında bulunuyor.

Kasım 2016'da ABD'nin desteğiyle Rakka'yı IŞİD'in elinden almak için bir operasyon başlatan SDG, Rakka'ya da üç yönden yaklaşmış durumda.

SDG'nin içindeki en büyük güç olan Halk Koruma Birlikleri (YPG) Türkiye tarafından "PKK'nın Suriye'deki kolu" ve "terör örgütü" olarak görülüyor.

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