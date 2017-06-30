Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in Rakka'dan tüm kaçış yollarını kapattı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının çevresini tamamen sardıklarını duyurdu.

Kürt ve Arap güçlerden oluşan SDG, IŞİD militanlarının güneye kaçış yollarını kapattıklarını duyurdu.

IŞİD'e karşı kurulan ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon da Rakka'ya güneyden giden tüm ana yolların şu an SDG'nin kontrolünde olduğunu söyledi.

Ryan Dillon "SDG birkaç farklı koldan, liderleri tarafından da terk edilmiş olan IŞİD savaşçılarına baskı yapıyor" dedi.

Sözcü ayrıca SDG'nin bu hafta Rakka ve çevresindeki yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı IŞİD'den temizlediğini de duyurdu.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu SDG, Haziran ayı başında Rakka'yı IŞİD'den geri almak için operasyon başlatmıştı.