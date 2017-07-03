Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in Rakka'dan kaçış yolunu kapattı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’de IŞİD’in kalesi olan Rakka’ya dün ilk defa kentin güneyinden giriş yaptı. Rakka’nın doğusu ve batısını geçen ay kuşatan SGD’nin Fırat Nehri’nin güneyinde başlattığı operasyonla IŞİD militanlarının kaçış rotasını tamamen kapattığı belirtildi.

AFP’ye konuşan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdulrahman, “Bugün ilk defa Rakka’nın güneyine girdiler ve El Hal pazarını ele geçirdiler. Pazar bölgesi şu anda tümüyle SDG’nin kontrolünde ancak IŞİD’in karşı saldırısı sürüyor” dedi.

Abdulrahman, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka’nın batısındaki El Meşleb’de düzenlediği saldırılarda ise 11 sivilin öldüğünü belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre ABD destekli SDG’nin Rakka operasyonunu başlattığı 6 Hazitan’dan bu yana koaliyon güçlerinin hava saldırılarında 200’den fazla sivil hayatını kaybetti. Operasyonlarda sadece geçen hafta ölen SDG savaşçılarının sayısı da 36’yı buldu.

Öte yandan SDG Rakka’nın doğu ve batısında ilerleyişini sürdürürken kent merkezinin çevresindeki bölgelerde IŞİD’le şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların dün kent merkezi yakınlarında stratejik öneme sahip El Sana bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

SDG El Sana'nın yüzde 70’ini yeniden ele geçirdi

IŞİD Cuma günü SDF’nin El Sana’daki ilerleyişini durdurmuş, IŞİD militanlarının sahte SDF üniformaları giyerek ve bombalı saldırılar düzenleyerek ABD destekli güçlere büyük kayıp yaşattığı bildirilmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dünkü çatışmalarda SDG’nin El Sana'nın yüzde 70’ini yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

SDG komutanlarından Muhammed Halid Şakir de, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Güçlerimiz Rakka’da eski kentin girişi olan Bağdat Kapısı’nın 100 metre yakınındalar” dedi.

Rakka 2014’te IŞİD’in eline geçmiş ve örgüt kentte halifeliğini ilan etmişti. BM’ye göre kentte 100 bine yakın sivil çatışmalar arasında mahsur kalmış durumda.