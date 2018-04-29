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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri eski sözcüsü Talal Silo 'saf değiştirip ÖSO'ya geçti'

YPG'nin çatı örgütü SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo'nun saf değiştirip Carablus'ta Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) geçtiği bildirildi. Reuters'ın ÖSO yetkililerine dayandırdığı habere göre Silo, Suriye'nin kuzeyinde Cerablus'ta ÖSO'ya teslim oldu, oradan da

29 Nisan 2018 20:30

YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) eski sözcüsü Talal Silo'nun saf değiştirip örgütten ayrıldığı, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) teslim olduğu bildirildi.

Reuters'ın ÖSO yetkililerine dayandırdığı habere göre Silo, Suriye'nin kuzeyinde Cerablus'ta ÖSO'ya teslim oldu, oradan da Türkiye'ye geçirildi.

Yetkililer Silo'nun neden saf değiştirdiğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Silo'nun örgütten ayrılması, Suriyeli Kürtlerin ağırlıkta olduğu SDG ile bazı Arap aşiretler arasında aylardır devam eden gerilimin ardından geldi.

SDG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde Arap aşiretler karar alma sürecinden dışlandıklarını şikâyetinde bulunuyor ve YPG'nin kendilerine ayrımcılık yaptığını söylüyordu.

Araplar, kendi aşiretlerinden gençlerin de YPG'ye katılmaya zorlandığını iddia ediyordu. YPG ise bu iddiaları reddediyor.

Reuters'a konuşan ÖSO sözcüsü İbrahim el İdlibi, "Silo, ÖSO'dan bazı komutanlarla gizli işbirliğindeydi. ÖSO kontrolündeki bölgelere girdikten sonra Türkiye topraklarına geçti" dedi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, "Talal Silo'nun SDG'den ayrıldığı iddialarından haberdarız, ancak şu aşamada elimizde daha fazla ayrıntı yok" dedi.

Silo'nun saf değiştirmesiyle ilgili SDG'den de henüz bir açıklama gelmedi.

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