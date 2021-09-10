Suriye'de yol kenarına yerleştirilen bomba patlatıldı; bir Rus askeri hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Suriye'de bir Rus askerinin yol kenarına bırakılan patlayıcıyla öldürüldüğü duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin devriye gezdiği sırada Humus'ta yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını duyurdu.

Interfax'ın aktardığına göre açıklamada, "Rus bir asker arabayla hareket halindeyken patlamada yaralandı ve sağlık müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Suriye İç Savaşı'nda Rusya Şam'daki yönetimi destekliyor. Türkiye ve Rusya 2020'de varılan anlaşma kapsamında ülkenin kuzeyinde ateşkesi ayakta tutmak için ortak devriyeler düzenliyor.

Türkiye ve Rusya savaşta karşıt tarafları destekliyor