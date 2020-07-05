Suriye'de son 24 saat içinde Rusya 6, Türkiye 3 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son 24 saat içinde 6, Türkiye'nin ise 3 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yayınladığı açıklamada, Suriye'deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son 24 saat içinde 6, Türkiye'nin ise 3 ateşkes ihlali tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin insani yardım kampanyası gerçekleştirmediği bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Suriye'deki istihkam birliklerinin son 1 günde Şam'ın Duma yerleşiminde ve Dera'nın Casim ve El Harra yerleşimlerinde olmak üzere toplam 1.5 hektarlık alanı mayınlardan arındırdığı, toplam 33 patlayıcının bulunup imha edildiği ifade edildi.