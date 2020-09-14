Suriye'de seyir halindeki Türk Kızılayı aracına saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Kızılay’ın El Bab Sevgi Mağazası’nda çalışan bir personel şehit oldu. Diğer personellerden biri yaralırken diğeri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Çobanbey Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye’ye sevk edileceği öğrenildi.

El Bab’a giden üç kişilik Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflajlı tarafından çapraz ateş açıldı.

Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kızılay'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu Kızılay El Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelimiz şehit olmuştur. Araçta bulanan bir Kızılay personeli saldırıda yaralanmış, bir personelimiz ise saldırıyı yara almadan atlatmıştır. Saldırıda yaralanan Kızılay personeli Çobanbey’de tedavi altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan arkadaşımız ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecektir.