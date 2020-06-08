Suriye'de onlarca insan ekonomideki kötü gidişata karşı sokağa çıktı

Suriye'de onlarca kişi olumsuz ekonomik koşullara karşı sokağa çıktı. Yerel para biriminin değer kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a istifa çağrısı yapıldı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Suriye'nin Süveyda kentinde onlarca kişi yolsuzluk ve ekonomik koşulları protesto etti. Hükûmet binasına yürüyen protestocular "Esad istifa", "İnsanlar hükûmetin düşmesini istiyor" gibi sloganlar attı.

Suriye lirası geçen hafta rekor seviyede düşüş yaşadı. Bir Suriye lirası şu anda 0.002 dolar olarak değer görüyor.