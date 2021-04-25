Suriye'de İran petrol tankerine saldırı: 3 kişi öldü

Suriye'nin kıyısında bir İran yakıt tankerine yapılan saldırı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu tarz bir saldırının Suriye iç savaşı başladığından beri bu nitelikteki ilk saldırı olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının ardından yaptığı açıklamada "Mürettebattan 2 kişi olmak üzere en az 3 Suriyeli öldürüldü. Bu bir İsrail saldırısı mı bilmiyoruz. Söz konusu tanker İran'dan gelmişti. Baniyas limanından çok uzakta değildi.

Saldırının drone mu yoksa füzeyle mi gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği aktarıldı.

Suriye devlet haber ajansı Sana, saldırının ardından yangın çıktığını belirtti.