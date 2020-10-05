Suriye'de ekmek karaborsada

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Suriye'de hükûmetin fırınlarda bir kişinin alabileceği sübvansiyonlu ekmek sayısına sınırlama getirmesinden bu yana halk karaborsaya yönelmeye başladı. Ülkede ekonomik kriz giderek daha kötü bir hal alırken, bu sistem daha çok aileyi açlığa itiyor.

Hükûmet emrine göre iki kişilik ailelere bir, dört kişilik bir ailelere iki, altı kişilik ailelere üç, daha kalabalık ailelere de kaç kişi olurlarsa olsun dört paket sübvansiyonlu ekmeke verilecek.

Şam, bu sene "akıllı kart" uygulamasını yürürlüğe soktu. Devlete ait fırınlardan sadece bu kart ile ekmek alınabiliyor.

The Guardian'ın aktardığına göre devletin getirdiği limitlerle ailesini doyuramayanlar karaborsaya yönelmek zorunda kalıyor. Şam'a ait fırınlarda bir paket ekmek 100 Suriye Lirasıyken, karaborsada bu fiyat 500 Suriye Lirası'na çıkıyor.

Memur Abu Yasser, ailesini geçindirmek için akşamları da bir elektronik dükkanında çalışmak zorunda kaldığını söylüyor. Yasser, "Her sabah 3'te uyanıp ekmek için 3 saat sırada bekliyorum. Sonra eve dönüp giyinip işe gidiyorum. Ancak 4 parça ekmek ailemi doyurmuyor. Bulabildiğimiz tek çözüm daha az öğün yemek yemek ve bulgur veya pirinç kulanmayı denemek. Param karaborsadan haftada sadece bir kere ekmek almaya yetiyor" diye konuştu.

Suriye'nin Şam'ın kontrolünde olan kısımlarında yaşayanların yaklaşık yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre aynı bölgelerde işsizlik yüzde 80'lere kadar yükseldi.