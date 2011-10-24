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Dünya

Suriye de büyükelçisini geri çağırdı WASHINGTON (A.A)

24 Ekim 2011 23:10

-Suriye de büyükelçisini geri çağırdı WASHINGTON (A.A) - 24.10.2011 - Suriye, ABD'nin Şam'daki büyükelçisini geri çağırmasına aynı şekilde karşılık verdi. Şam yönetimi, Washington'daki büyükelçisini geri çağırdı. Suriye'nin ABD Büyükelçiliği sözcüsü Roya Şurbaci, Büyükelçi İmad Mustafa'nın bugün Washington'dan ayrıldığını söyledi. Büyükelçilik sözcüsü, Suriye'nin şu anda bundan başka bir adım atmayı düşünmediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Şam'daki ABD Büyükelçisi Robert Ford'un güvenlik nedenleriyle geri çağrıldığını açıklamıştı. Ford'un, şahsına yönelik ciddi tehditler alması nedeniyle geçen hafta sonu ülkesine döndüğü bildirilmişti. Ford, 41 yıllık Esad ailesi iktidarına karşı ayaklanan muhaliflere verdiği açık destek nedeniyle Şam yönetiminin tepkisini çekiyordu.

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