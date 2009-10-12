Suriye de artık dumansız

Türkiye'de bir süre önce başlayan "dumansız hava sahası" uygulaması Suriye'de de başladı.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından imzalanan kararname, kahvehane, kulüp, lokanta, okul ve toplu taşıma aracı gibi kamuya açık yerlerde tütün ürünleri tüketimini yasaklıyor ve yasağa uymayana yaklaşık 70 TL'lik para cezası verilmesini öngörüyor.



Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, dünden itibaren yürürlüğe giren kararname kapsamında, sigara ile birlikte yerli halkın yanı sıra turistlerin de büyük ilgi gösterdiği nargile ve benzeri tütün tüketim malzemelerinin kullanımı yer alıyor.



Sigara ilanlarındaki kısıtlamanın artırılmasını da öngören kararnameye göre, yasağa uymayanlar bazı durumlarda hapis cezasına çarptırılabilecek

