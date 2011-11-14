Suriye, çıkan olaylar için Türkiye'den özür diledi

T24 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, ülkedeki diplomatik misyonlara düzenlenen saldırılar için özür diledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki diplomatik temsilciliklere yapılan saldırılara ilişkin olarak, bu saldırılara karşı en kararlı tutumu alacaklarını ve Suriye halkının haklı mücadelesinin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.











El Muallim, Şam'da düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Bakanı olarak, yabancı misyonlara yapılan bu saldırılar için özür diliyorum" dedi.



Viyana Sözleşmesi çerçevesinde elçiliklerin güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten El Muallim, bu olayların tekrarlanmayacağını umduğunu söyledi.



Arap Birliği'nin önceki gün Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından Suriye'deki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız diplomatik misyonları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı.





Davutoğlu: Gerekli cevap verildi



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki diplomatik temsilciliklere yapılan saldırılara ilişkin olarak, bu saldırılara karşı en kararlı tutumu alacaklarını ve Suriye halkının haklı mücadelesinin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2012 Yılı Bütçesi hakkında bilgi veren Davutoğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Lazkiye Fahri Konsolosluğu ve Halep Başkonsolokluklarına yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda da bulundu.



Davutoğlu, "Buradan, hem de meclisimizin çatısı altında, Suriye yönetimine bir kez daha sesleniyorum; başkonsolosluklarımıza büyükelçiliklerimize yapılan saldırı gerekli diplomatik tepkilerle cevabını görmüştür ama biz bu saldırılara karşı en kararlı tutumu alacağız ve Suriye halkının haklı mücadelesinin yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Arap Birliği'nin son aldığı kararların, birlikte istişare de ettikleri, doğru kararlar olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Çünkü artık bu mesajın Suriye yönetimine iletilmesi gerekiyor" dedi.



Fas'ta Arap Ligi ile Türk-Arap forumu toplantısında bu kararları ele alacaklarını kaydeden Davutoğlu, bundan sonra Suriye yönetiminin kendi halkına uyguladığı şiddeti sona erdirmesi ve reformları bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini dile getirdi.



Davutoğlu, "Türkiye'nin bu konuda politikası net ve açıktır. Halkın haklı taleplerinin yanında yer alacağız ve Suriye yönetiminin bu baskısı karşısında da gerekli bölgesel ve uluslararası platformları harekete geçireceğiz" diye konuştu.





