Suriye: Cenevre konferansına 'prensipte' katılabiliriz

Suriye hükümeti önümüzdeki ay Cenevre'de yapılacak ve ülkedeki çatışmaları sonlandırmayı amaçlayan barış konferansına katılmayı "prensipte" kabul ettiğini duyurdu. Irak’ın başkenti Bağdat’ta açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Suriye'deki krizi sona erdirecek bir siyasi çözüm bulunması adına iyi bir fırsat" olduğunu söyledi.

Muallim, Iraklı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında daha fazla detay vermedi. Ancak Şam hükümetinin bu tavrı çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.