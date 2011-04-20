-SURİYE BÜYÜKELÇİSİNDEN ''PKK'' BENZETMESİ ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Nidal Kabalan, Suriye'ye değişimin halkın talepleri doğrultusunda ancak barışçıl yöntemlerle gelmesi gerektiğini kaydetti. Büyükelçi Kabalan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'deki yeni hükümetin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın talimatları doğrultusunda halkın taleplerini yerine getirmek için harekete geçtiğini belirterek, yerine getirilecek bu talepler arasında dün gerçekleştirilen olağanüstü halin kaldırılması, çok partili hayata geçiş, medya yasası gibi hususların bulunduğunu hatırlattı. Kabalan, reform sürecinin Suriye'nin ihtiyacı olan bir şey olduğunu, Esad da dahil olmak üzere herkesin reform istediğini ancak istenmeyen hususun şiddet olayları olduğunu kaydetti. Reform isteyen herkesin bu taleplerini barışçıl yöntemlerle dile getirmesinden yana olduklarını belirten Kabalan, "Ancak halka, orduya saldıran, cinayet işleyenler bizim için aynı PKK teröristi gibi" diye konuştu. Büyükelçi Kabalan, "Değişim halkın talepleri doğrultusunda ancak barışçıl yolla gelmeli" diyerek, Suriye'nin artık yeni bir reform dönemine girdiğini, hayatın bütün safhalarında değişimler yaşanacağını kaydetti. Bu reform sürecini sonuna kadar destekleyeceklerini söyleyen Kabalan, bununla birlikte barışçıl yöntemlerle talepte bulunanlarla, şiddete başvuranların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Reformlar konusunda herkesin çok istekli ve heyecanlı olduğunu belirten Büyükelçi Kabalan, şiddet olaylarının olduğu ve güvenliğin sağlanamadığı ortamda reformlara odaklanmanın zor olacağını, bu nedenle reformların etkin şekilde uygulanabilmesi için şiddetin sona ermesinin önemine de dikkat çekti. Suriye'deki bu süreçte Türkiye'nin rolünü de değerlendiren Kabalan, yardımları nedeniyle Türkiye'ye müteşekkir olduklarını söyleyerek, çok partili parlamenter sisteme sahip Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini bildirdi.