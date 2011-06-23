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SURİYE BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 23:04

-SURİYE BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Abdullah Derdariy'nin, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye mevkidaşı Velid Muallim ile telefonla görüşmesinin ardından, Derdariy ile de Dışişleri Bakanlığında bir görüşme yapıldı. Kaynaklara göre, görüşmede, Muallim ile yapılan görüş alışverişi çerçevesinde Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bilgi alındı.

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