Suriye BM'ye mektup gönderip Türkiye'yi 'sivil katletmekle' suçladı!

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’e mektup yollayarak Türkiye’yi kınadı. Mektupta, Türkiye’nin ve Türkiye’ye tabi güçlerin saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’da, Birleşmiş Milletler’e gönderilen mektupla ilgili yayımlanan haber şöyle:

“Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Türkiye rejimi ve ona tabi güçlerin Suriye’ye yönelik saldırıları, uluslar arası kanunlara ihlalleri ve işledikleri katliamlar konusunda bugün Birleşmiş Milletler genel sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine eş iki resmi mektup gönderdi.

"Bakanlık SANA’nın da bir nüshasını aldığı resmi mektubunda Türkiye rejimine tabi güçlerin Suriye topraklarında bulunduğu katliam ve ihlallerin kelimenin tam anlamıyla insanlığa karşı bir cinayet olduğunu belirtti.

"Suriye’nin, Ankara’da iktidarda bulunan rejimin Suriye halkına karşı işlemeye devam ettiği katliam ve saldırıları keskin ifadelerle kınadığını vurgulayan bakanlık; bu saldırılarda savunmasız sivil insanların kurban gittiklerine dikkat çekti.

"Bakanlık ABD, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar’ın Suriye’de silahlı terör örgütlere ilaveten Türkiye rejimine muhtelif tür destek ve korumayı sürdürdüklerine vurgu yaparken, bunun sadece Suriye’de değil tüm dünyada teröre açık ve aleni bir destek olduğunun altını çizdi."