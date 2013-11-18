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Dünya

Suriye, BM'den Türkiye hakkında 'kimysal soruşturma' istedi

Suriye'de Esad yönetimi, Türkiye'ye ilişkin iddialarını Birleşmiş Milletler'e taşıdı

18 Kasım 2013 12:22

Suriye, Adana'daki kimyasal madde kaçakçılığı davasının iddianamesini kanıt göstererek, Türkiye'yi muhaliflere kimyasal silah malzemesi sağlamakla suçladı ve BM'den soruşturma açılmasını istedi.

Suriye'de Esad yönetimi, Türkiye'ye ilişkin iddialarını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. 7 Kasımda gönderilen yazıda, "Suriyede muhalifler tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırılarda kullanılan malzemenin Türkiye'den temin edildiği ve Türkiye'nin bu kimyasal malzemenin Suriye'ye geçirilmesine göz yumduğu" iddia ediliyor.

Şam yönetimi, 21 Ağustos'ta Doğu Guta'daki kimyasal saldırıdan muhaliflerle birlikte Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Silahların Türkiye'den girdiğini ve Türk hükümetinin de buna göz yumduğunu iddia eden Suriye, "Teröre destek" suçlamasıyla BM'ye başvurup soruşturma açılmasını istedi.

Suriye, BM'den talep ettiği soruşturma için daha önce Adana'da yapılan bir operasyonun iddianamesini dayanak olarak gösterdi.

İddianamenin Arapça nüshalarının da eklendiği yazıda sanıkların beyanları kanıt olarak gösterildi.

Türk yetkililere iddianamede adları geçen bazı sanıkların neden bir süreliğine serbest bırakıldıklarının sorulması istendi.

 

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