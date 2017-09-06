Suriye birlikleri IŞİD kuşatmasını deldi

Rusya ve İran tarafından desteklenen Suriye ordusu, Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki IŞİD kuşatmasını salı günü deldi.

Suriye devlet ajansı SANA'dan yapılan açıklamaya göre Suriye ordusuna ait birlikler salı öğleden sonra Deyr ez Zor kentinde üç senedir devam eden kuşatmayı deldi.

Fransız haber ajansı AFP, Suriyeli güçler Deyr ez Zor kentine doğru ilerlerken bir mayın temizleme ekibinin bu güçlerin önünde ilerleyerek askerlerin geçişini güvenli hale getirdiğini aktardı.

Putin tebrik etti

Suriye birliklerinin ilerleyişi ile ilgili Kremlin'den de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına bir açıklama yapıldı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Suriye'yi IŞİD'den kurtarmak amacıyla teröristlere karşı kazanılan bu çok önemli stratejik zafer ile Başkomutan Vladimir Putin, Suriye'deki Rus birliklerini olduğu gibi Suriye hükümet birliklerinin komutanlığını da tebrik etti” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bölgede başarı gösteren birliklerini kutladı.

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dpa/AFP/DÇ/HS