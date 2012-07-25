Suriye birlikleri Halep'e ilerliyor

Suriye'de hükümet güçlerinin ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te isyancıların elindeki bölgeleri geri almak üzere harekete geçtiği haberleri geliyor.

Muhalefetteki Özgür Suriye Ordusu, binlerce askerin tanklar ve zırhlı araçlar desteğinde Türkiye sınırına yakın İdlib eyaletinden çekilip Halep'te konuşlanmaya başladıklarını bildiriyor. BBC'nin Halep'in dış mahallelerindeki muhabiri Ian Pannell, Rus yapımı olduğu düşünülen Mig savaş uçaklarının dün kentin doğu banliyölerinde isyancılara ait oluduğu söylenen hedefleri vurduğunu bildirdi. Pannell, Halep'te ilk kez savaş uçaklarını devreye sokan Suriye hükümetinin attığı bu adımın tırmanan krizde ciddi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Son günlere dek nispeten sakin olan Halep, aynı zamanda Suriye'nin en varlıklı kenti. Öte yandan yönetimin askeri yapısının öndeg gelen isimlerinden Tuğgeneral Manaf Tlas, Esad yönetiminden kaçtığını doğruladı.

Tlas, El Arabiye televizyonunda yayımlanan video mesajında "Suriyelileri demokratik ve özgür bir Suriye inşa etmek için birleşmeye" çağırdı. Dün Esad hükümetine bağlı askerler kenti roket ve top mermisiyle bombardımana tutarken, bazı kaynaklar operasyonda saldırı helikopterlerinin de kullanıldığını bildirdi.

İsyancılar, salı günü ülke çapında ölenlerin sayısının 30'u geçtiğini söylüyor. Ölenlerin dokuzunun Halep'te cezaevinde başlayan ayaklanmada can verdiği belirtiliyor. Halep'in yanı sıra Humus'ta bir cezaevinden de ayaklanma haberleri geldi. Muhalif gruplar, güvenlik güçlerinin Humus cezaevine baskın düzenleme tehdidinde bulunduğunu aktarıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Silahsız polislerin firar ettiği ve mahkumların direnişe geçtiği Humus cezaevinden patlama ve yangın haberleri" alındığını açıkladı. Hükümet yetkilileri polis birimlerinden firar olduğu haberlerini yalanladı. Bu arada Suriye devlet televizyonu, hükümet birliklerinin başkent Şam'da, geçen hafta isyancıların kontrolüne geçen bölgelerin büyük bölümünde kontrolü yeniden ele geçirdiğini duyurdu. (BBC Türkçe)