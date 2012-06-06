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Dünya

Suriye Batılı elçileri sınır dışı ediyor

Suriye birçok Batılı ülke büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

06 Haziran 2012 16:42

ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye büyükelçilerinin de aralarında olduğu 17 diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

Alınan haberlere göre, karar kapsamında Türkiye Büyükelçisi Ömer Önhon'un yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya ve İspanya'nın büyükelçileri ileBelçika, Bulgaristan, Kanada işgüderleri ve Almanya askeri ataşesi dahil edildi.
 

Türkiye, 26 Mart'ta Şam Büyükelçiliği’nin tüm faaliyetlerini geçici olarak askıya almış, Büyükelçi Önhon da Ankara'ya dönmüştü.

Bir hafta önce de Batılı devletler Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Pazar günü yaptığı konuşmada, Suriye'deki bölünmeden "dış müdahaleleri" sorumlu tutmuştu.


Yeni çatışmalar


Esad yönetimi muhalifleri, bugün Suriye çapında yaşanan şiddet olaylarında yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentindeki Cebel el Zaviye kesiminde düzenlenen "büyük askeri operasyonda dört sivilin öldüğünü" bildirdi.

Hama'da ise, askeri birliklerin ve rejim yanlısı milislerin tank eşliğinde Kfar Zita bölgesine baskında bulundukları, Latakia liman kentinde de iki isyancının öldürüldüğü bildirildi.


Muhaliflerin oluşturduğu Yerel Koordinasyon Komitesi adlı grup ise, Humus'un güney doğusundaki bazı köylerin yoğun top ateşine tutulduğunu ve üç kişinin öldüğünü bildirdi.

(BBC Türkçe)

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