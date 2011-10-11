-Suriye başmüftüsünden bombalı saldırı tehditi BEYRUT (A.A) - 11.10.2011 - Suriye'nin Başmüftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hasun, ülkesine karşı askeri operasyonlar başlatmaları durumunda, Suriye'nin de ABD ve Avrupa'da bombalı intihar saldırıları düzenleyeceğini söyledi. Oğlu geçen hafta İdlib vilayetinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sünni din adamı Hasun, El Cezire televizyonunun haberine göre, pazar günü ülkeyi ziyaret eden Lübnan heyetine "Tüm Avrupa'ya ve ABD'ye söylüyorum: Eğer Suriye ve Lübnan'ı bombalarsanız, halen sizin yanınızdaki intihar bombacılarını hazırlayacağız. Bugünden sonra göze göz dişe diş" diye konuştu. Hasun'un oğlu, 22 yaşındaki Sarya Hasun 2 Ekim'de, İdlib-Halep otoyolu üzerindeki İbla Üniversitesi'nin yakınında silahlı kişilerce vurularak öldürülmüştü. ABD ve AB, Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin protestoları bastırma yöntemini şiddetle kınıyor.