-Suriye basınında Libya sansürü ŞAM (A.A) - 24.08.2011 - Libya'da özellikle son dönemdeki gelişmeler ve başkent Trablus'un muhaliflerin eline geçmesi dünya basınında çok geniş bir şekilde yer alırken Suriye basınında çok az yer aldı. Suriye medyası Libya'yla ilgili haberlerinde genel olarak NATO'nun saldırılarını ön plana çıkarırken, Libya'daki gelişmeleri "emperyalist güçlerin işi" olarak değerlendirdi. Tüm dünya televizyonları Libya'daki gelişmeleri son dakika ve flaş haber olarak verirken, Suriye Devlet Televizyonu Libya'daki son gelişmeleri ve Trablus'un muhaliflerin eline geçmesini haber bültenlerinde son sıralarda yer verdi. Özel televizyon olan "El Ahbariya" haber kanalı, ülkedeki gelişmelere öncelik verirken diğer medya organlarına nazaran Libya'daki gelişmelere en çok yer veren medya kuruluşu oldu. Ülkenin resmi haber ajansı SANA ise genel olarak ülkede yaşanan gelişmelere yer verirken Libya'daki son gelişmelere hemen hemen hiç yer vermedi. SANA, genel olarak devletin resmi açıklamaları ve ülkedeki gelişmelere yoğunlaşıyor. Suriye'de yazılı basın olarak faaliyet gösteren gazetelerden devlet çizgisinde yayın yapan El Savra gazetesi Libya'daki gelişmelere genel olarak çok az yer verirken bu günkü sayısında hiç yer vermedi. Gazetenin bu günkü manşeti genelde de olduğu gibi Devlet Başkanı Esad'ın onaylamış olduğu kararlar var. Teşrin gazetesi ise bugünkü sayısında, Libya'daki son durumla ilgili son sayfada Seyfülislam Kaddafi'nin Bab-ül Aziziye'de yaptığı son konuşmaya yer verdi. Suriye'de medya, özellikle son dönemlerde El Cezire Televizyonu başta olmak üzere El Arabiya, BBC Arabic, France 24 gibi medya kuruluşlarının Suriye'yle ilgili haberlerini çürütmek için çalışıyor.