Suriye basını: ABD'nin saldırısı savaş suçu

Suriye resmi basını, ABD helikopterlerinin Irak sınırındaki bir köyü bombalamasını, ‘savaş suçu’ olarak nitelendirirken, ABD önderliğindeki çokuluslu koalisyon kuvvetleri, pazar günü yaşanan olayla ilgili "hiçbir bilgisi olmadığını" açıkladı. Irak Hükümet Sözcüsü Ali El Debbağ ise, sınır bölgesindeki operasyonun hedefinin Suriye topraklarındaki direnişçiler olduğunu söyledi.Suriye’de hükümet yanlısı Teşrin gazetesi, ABD Başkanı George Bush yönetimini sorumlu tuttuğu saldırıyla ilgili haberinde, "Irak'tan gelen Amerikan kuvvetleri soğukkanlılıkla bir cinayet işlemiştir. Irak sınırına 8 kilometre uzaklıktaki sakin bir köyde 8 Suriyeli sivili öldürerek savaş suçu işlemişlerdir" ifadesi yer aldı.Haberde, "Bu saldırı, Bush yönetiminin aptallığını ve Amerikan kuvvetlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ışık tutmaktadır. Bush yönetimi, Irak, Afganistan ve şimdi de Suriye'de işlediği ve halkların nefretini uyandıran, imajına zarar veren savaş suçlarının hesabını vermelidir" denildi."Bush ve savaş ekibinin" yakında görevden ayrılacağından memnuniyet duyulduğu belirtilen yazıda, ABD ya da dünyada bu ekibin kimse tarafından özlenmeyeceği de belirtildi ve bu ekibin, neden olduğu can ve mal kayıpları yüzünden halklar tarafından lanetlendiği ifade edildi.İktidar partisi Baas'ın gazetesi El Baas'ta ise hava saldırısı, "eşi benzeri görülmemiş bir macera" olarak nitelendi. Haberde, "Başkan Bush, bugün halkına teröre karşı mücadelede yeni bir hikaye anlatabilir. Binince kez Amerikan ulusuna yalan söyleyebilir ama görevden ayrılmasının arifesinde ellerine bulaşan sivillerin kanını asla gizleyemeyecek" denildi.İktidara yakın El Vatan gazetesinde de "Amerikan terörü Suriye'yi vurdu" başlığı dikkati çekti. El Vatan'ın haberinde, "ABD, kara listesine sivillerin ihlaline yönelik yeni bir kara sayfa düşmüştür. Amerikan saldırısı, Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" denildi.Suriye basını ayrıca, pazar günü Amerikan askerlerinin helikopterlerden inerek inşa halindeki sivil bir binaya baskın düzenlediğini ve işçilere ateş açarak 8 kişinin ölümüne yol açtığını yazdı.Devlet televizyonu ve resmi haber ajansı SANA'daki haberlerde de 4 Amerikan helikopterinin pazar günü yerel saatle 16.45'te Suriye hava sahasını ihlal ettiği ve Suriye topraklarından 8 kilometre içeri girdiği belirtildi.Bu arada Irak'ta ABD önderliğindeki çok uluslu koalisyon kuvvetleri, pazar günü düzenlenen saldırıdan "Hiçbir bilgisi olmadığını" açıkladı.Irak Hükümet Sözcüsü Ali El Debbağ ise, Amerikan askerlerinin Suriye'deki bir binayı bombalamasıyla ilgili olarak, sınır bölgesindeki operasyonun hedefinin Suriye topraklarındaki direnişçiler olduğunu söyledi.El Debbağ, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, operasyonda, "sınırda Irak topraklarına yönelik saldırılardan sorumlu tutulan terörist örgütlerin faaliyet gösterdiği bölgenin" hedef alındığını belirtti.Irak hükümet sözcüsü, söz konusu terörist örgütlerin son olarak, bir sınır köyünde 13 polisi öldürdüğünü, Suriye'den, bu ülkeyi terörist faaliyetlerin üssü olarak kullanan bu örgütün üyelerini kendilerine teslim etmelerini istediklerini kaydetti.Irak hükümet sözcüsü ayrıca, ülkesinin Suriye ile her zaman saygıdeğer ilişkiler sürdürmeye çabaladığını, Suriye'de, Iraklılara karşı faaliyetlerde yer alan ve bu faaliyetleri destekleyen Irak karşıtı bazı örgütlerin varlığının, bu ilişkilerin gelişmesine engel olacağını belirtti.Suriye'nin Londra Büyükelçisi Sami El Kıyami ise operasyonun, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, bunun siyasi anlamını bilmediğini ve Amerikalı yetkililerin konuyu aydınlatmalarını beklediklerini söyledi.Son dönemde, sıcak denizlere inme politikası kapsamında Karadeniz filosunu Suriye'nin Tartus limanına taşıma planlarıyla gündeme gelen Rusya ise, Washington'ı "Ortadoğu'daki tehlikeli gerginliği tırmandırmakla" suçladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moskova yaşananları büyük kaygıyla izliyor. Terörizmle mücadele adı altında egemen ülkelerin topraklarında saldırıların düzenlenmemesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.Açıklamada, "bu tip tek taraflı askeri faaliyetlerin bölgedeki duruma son derece olumsuz etki ettiği ve bölgedeki gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı" kaydedildi.