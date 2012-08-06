Suriye Başbakanı Hicab görevden alındıktan sonra Ürdün'e mi kaçtı?

Suriye devlet televizyonu, Başbakan Riyad Hicab'ın görevden alındığını duyurdu. Suriyeli muhalifler ise, Başbakan Riyad Hicab'ın Ürdün'e kaçtığını iddia etti.



Suriye devlet televizyonu, Suriye Başbakanı Riyad Hicab'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed tarafından görevden alındığını açıkladı. Devlet televizyonu Hicab'ın yerine, eski başbakan yardımcılarından Ömer Galavanci'nın geçici olarak atandığını belirtti.



'Başbakan kaçtı' iddiası



Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, Başbakan Hicab'ın Suriye'den kaçtığını iddia etti.



'Ailesiyle Ürdün'e kaçtı'



Uluslararası haber ajansı Reuters da, Ürdünlü yetkilere dayandırdığı haberinde, Hicab'ın ailesiyle birlikte Ürdün'e kaçtığını ileri sürdü. Adının açıklanmasını istemeyen Ürdünlü yetkili, "Hicab ailesiyle birlikte Ürdün'de" dedi.



İki ay önce başbakan olmuştu



Tarım Bakanı Riyad Hicab, geçtiğimiz mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından haziran ayında Beşşar Esad tarafından başbakan olarak atanmıştı.