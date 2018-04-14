T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye Başbakanı: Bu akşam tüm Suriye saldırının püskürtülmesini kutlayacak

Suriye Başbakanı İmad Hamis, Şam'ı ziyaret eden Rus heyetiyle bir araya geldi

14 Nisan 2018 21:19

Suriye Başbakanı İmad Hamis'in bu akşam tüm ülkenin ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen saldırının püskürtülmesini kutlayacağını söylediği ifade edildi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bir grup vekil, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen saldırının gölgesinde Şam'da temaslarda bulunuyor.

Rus heyetinin koordinatörü Dmitriy Sablin, Başbakan Hamis'le görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sablin, Hamis'in bu akşam tüm Suriye'nin saldırının püskürtülmesini kutlayacağını söylediğini aktardı.

"Rusya, Doğu Guta için gereken deneyime sahip"

Doğu Guta'ya yaptıkları ziyaretle ilgili izlenimlerini anlatan Sablin, "Bugün Doğu Guta'yı kendi gözlerimizle gördük. Yapılması gereken çok fazla iş var. Bunun için deneyime ihtiyaç var ve Rusya, o deneyime sahip" dedi.

 

ETİKETLER

suriyerus heyetibaşbakanabdkimyasal silah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24