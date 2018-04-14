Suriye Başbakanı: Bu akşam tüm Suriye saldırının püskürtülmesini kutlayacak

Suriye Başbakanı İmad Hamis'in bu akşam tüm ülkenin ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen saldırının püskürtülmesini kutlayacağını söylediği ifade edildi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bir grup vekil, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen saldırının gölgesinde Şam'da temaslarda bulunuyor.

Rus heyetinin koordinatörü Dmitriy Sablin, Başbakan Hamis'le görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sablin, Hamis'in bu akşam tüm Suriye'nin saldırının püskürtülmesini kutlayacağını söylediğini aktardı.

"Rusya, Doğu Guta için gereken deneyime sahip"

Doğu Guta'ya yaptıkları ziyaretle ilgili izlenimlerini anlatan Sablin, "Bugün Doğu Guta'yı kendi gözlerimizle gördük. Yapılması gereken çok fazla iş var. Bunun için deneyime ihtiyaç var ve Rusya, o deneyime sahip" dedi.