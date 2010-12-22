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Ekonomi

Suriye Başbakanı 13 bakanıyla Türkiye'ye geldi

Başbakan, çok sayıda bakanla Türkiye’ye gelen Suriye Başbakanı Naci Itri’yi resmi törenle karşıladı...

22 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere çok sayıda bakanla Türkiye’ye gelen Suriye Başbakanı Naci Itri’yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Itri’nin başbaşa yaptıkları görüşmenin ardından Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı gerçekleşti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Toplantıya, Türkiye adına, Devlet bakanları Hayati Yazıcı ve Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer katıldı. YDSK toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. İki başbakan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.  

Suriye Başbakanı 13 bakanıyla geldi


Antep-Halep 33 dakika

Erdoğan, önümüzdeki dönemde iki ülke arasında 26 Ocak 2011 tarihinde Nusaybin-Kamışlı ortak gümrük kapısı temel atma töreni, 2011 sonuna kadar Asi nehri üzerindeki dostluk barajının temel atma töreni, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artırılmasını kolaylaştırmak suretiyle Türkiye-Suriye ortak bankası çalışmaları, 2011 Gaziantep ve Halep arasında hızlı tren servisi başlatılması ve iki ülke doğalgaz şebekesinin hatlarının birbirine bağlanması gibi konuların gerçekleştirileceğini söyledi. Erdoğan, hızlı tren seferleriyle 4 saat olan Gaziantep-Halep arasındaki mesafenin 33 dakikaya ineceğini belirtti.


Hedef 5 milyar dolarlık ticaret

Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin yıl sonunda 2.5 milyar doları bulacağını söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan, hedefin 5 milyar dolarlık ticarete ulaşmak olduğunu belirtti.



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