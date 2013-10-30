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Dünya

Suriye Başbakan Yardımcısı görevinden alındı

Şam'da BM Suriye Temsilcisi el-Ahdar İbrahimi ile görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Beşşar Esad'ın muhalefetin baskısıyla geri çekilmeyeceğini söyledi

30 Ekim 2013 14:20

Suriye'de ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, ‘mazeretsiz görevi başında bulunmadığı’ gerekçesiyle görevinden alındı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, "mazeretsiz görevi başında bulunmadığı ve bu nedenle görevini yerine getiremediği, hükümetle koordinasyon içinde olmaksızın yurtdışında faaliyet ve görüşmelerde bulunduğu" gerekçesiyle Cemil'i görevinden aldığı belirtildi.

Siyasi gözlemcilerin iddialarına göre, Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen Kadri Cemil 10 gün kadar önce uçtuğu Moskova'dan geri dönmedi. Esad'ın, Kadri Cemil'in Cenevre Konferansı ile ilgili girişimlerine kızdığı belirtildi.

 

Kadri Cemil'le ilgili iddialar

 

Halk İradesi isimli partiyi kuran Kadri Cemil, Esad yönetimine muhalif olmasına rağmen 2012'nin haziran ayında Bakanlar Kurulu’nda görev almıştı. Kadri Cemil'in bundan iki ay önce İngiliz ‘The Guardian' gazetesine verdiği demeç büyük yankıya neden olmuştu. Cemil röportajda, Suriye savaşının bir çıkmaza girdiğini ve iki tarafın da kazanamayacağını söylemişti.

Bu arada Şam'da BM Suriye Temsilcisi el-Ahdar İbrahimi ile görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Beşşar Esad'ın muhalefetin baskısıyla geri çekilmeyeceğini söyledi. Muallim, “Esad'ın kaderine yalnızca Suriye halkı karar verir” dedi.

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