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Dünya

Suriye Başbakan Yardımcısı: Esed'in istifasını görüşebiliriz

Rusya'nın başkenti Moskova’ya giden Kadri Cemil, burada ülkesindeki krize yönelik açıklamalarda bulundu

22 Ağustos 2012 12:42

Ülkesinde yaşanan krizle ilgili değerlendirme yapan Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil'den şaşırtıcı bir açıklama geldi. Cemil, "Müzakere sürecinde Esed'in istifasını tartışabiliriz" dedi.

Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova’ya giden Cemil, burada ülkesindeki krize yönelik açıklamalarda bulundu.

Muhaliflerle Şam yönetimi arasında başlatılmaya çalışılan müzakere sürecine değinen Cemil, "Beşşar Esed'in istifası diyalog sürecinin başlaması için önşart olarak sunulursa, bu süreç hiçbir zaman başlamaz. Müzakere sürecinde her şey tartışılabilir buna Esed'in istifası da dahil” diye konuştu.


'Kimyasal silah bahane'


Başbakan yardımcısı, uluslararası camianın kimyasal silahlara ilişkin endişeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili ‘Irak’a yapılan müdahaleyi örnek gösteren Cemil, şunları kaydetti:

Kimyasal silahlar hakkında edilen sözler bize Irak’ta yaşanan kitle imha silahlarıyla ilgili hikayeyi hatırlatıyor. Irak ele geçirildiğinde ülkede hiç kitle imha silahı olmadığı anlaşıldı. Batı dünyası askeri bir müdahale için bahane arayışında.Bu işe yaramassa başka bir bahane arayacaklardır.


'Dış müdahale imkansız'


Suriye'ye yönelik uluslararası askeri müdahalenin de imkansız olduğunu öne süren Cemil, "Bunu düşünenler Suriye sınırlarından daha geniş bir alanda mücadele etmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.

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