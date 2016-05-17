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Dünya
Deutsche Welle

Suriye barışı için tarih belirlenemedi

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Suriye barış görüşmelerinin tekrar başlaması için yeni bir tarih konusunda uzlaşılamadığını açıkladı.

17 Mayıs 2016 21:01


17 ülkeden oluşan Suriye Temas Grubu, Suriye'deki kırılgan ateşkesin güçlendirilmesi ve Cenevre barış görüşmelerinin tekrar başlaması gündemiyle Viyana’da bir araya geldi. Viyana'daki müzakerelere ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura barış görüşmelerinin tekrar başlaması için yeni bir tarih konusunda uzlaşmaya varılamadığını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da görüşmelerin haziran başında Cenevre'de tekrar başlamasını hedeflediklerini söyledi.

Suriye Temas Grubu, ateşkesi sürekli olarak bozan grupların ABD ve Rusya'nın ortak kararıyla ateşkes dışında tutulması konusunda da mutabakata vardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier toplantı öncesinde müzakerelerin hedefinin Suriye muhalefetini, ateşkes şartlarında iyileştirmeler ve işgal altındaki bölgelere yardımlar yoluyla tekrar masaya çekmek olduğunu söyledi. Steinmeier “üzerinde uzlaşmaya varılan ateşkese uyulmasının ve Halep bölgesinde sükuneti sağlayacak şartların oluşturulmasının” önemini vurguladı. “Siyasi sürece geri dönüş yolunu bulmalıyız” diyen Steinmeier “Suriye'de Esad ile bir geleceğin mümkün olmadığını” kaydetti.

Şubat ayı sonunda Suriye genelinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sadece IŞİD ve El Nusra muaf tutulmuştu. Ateşkes başta Halep olmak üzere sık sık çatışmalarla delinmişti. Çatışmalar nedeniyle Suriyeli muhalif gruplar, nisan ayında Cenevre barış görüşmelerinden çekilmişti.

Müzakerelerde bir başka anlaşmazlık noktasını da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği oluşturuyor. Muhalefet Esad'ın derhal görevden çekilmesini talep ediyor. ABD daha önce tarafların 1 Ağustos'a kadar siyasi geçiş için yol haritası konusunda uzlaşması gerektiğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı John Kerry, Viyana'da bu tarihin bir süre sonu değil bir hedef olduğunu belirtti.

17 ülkeden oluşan Suriye Temas Grubu içerisinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kurumlar da yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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