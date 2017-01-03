Suriye barışı: Almanya'daki mültecileri ne bekliyor?

Almanya'da bulunan Suriyeli mültecilerin "siyasi mülteciler" olarak tanınması gitgide zorlaşıyor. Zira geçen yılın ortasından beri, Suriye'deki iç savaştan kaçarak gelen mültecilerin çoğuna sağlanan destek, yalnızca "ek koruma" ile sınırlı kaldı. Birçok mülteci, Almanya'daki ikamet etme haklarını bir yılla sınırlandıran ve en fazla iki yıl daha uzatılan sınıflandırmaya karşı dava açtı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, yeni yıl vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin ve mültecilerin geleceğiyle ilgili de açıklama yaparak, "Suriye'de kısa süre önce ilan edilen ateşkes barışa evrilmesi durumunda Almanya'daki mültecilerin korumaya hala ihtiyacı olup olmadığı sorusunun gündeme geleceğini" kaydetti.

Kalma hakkı için gerekçe

Alman İçişleri Bakanlığı’nın, "koruma gerekliliğinin ortadan kaybolduğu" ana kadar, hâlihazırdaki karar verme mekanizmasını değiştirmek için herhangi bir neden görmediği belirtildi. Bu çerçevede Suriye'deki savaştan kaçıp gelen mültecilere ek koruma sağlanmaya devam edilecek. İçişleri Bakanlığı'na göre Ocak-Kasım 2016 arasında iltica başvurusu yapanların yüzde 37.3'ü Suriyeli.

Bakanlık sözcüsü, kendi ülkesindeki siyasi durumdan ötürü tehlikede bulunan her kişinin otomatik olarak "siyasi kovuşturma" altında bulunduğunun varsayılmadığını ifade etti. Suriyelilerin de, "Ülkenin şu anki düzeninde, siyasi yönelimi ve Beşar Esad rejimine karşı duruşu nedeniyle sert baskılarla karşı karşıya kalabileceği" gibi "akla yatkın" bir gerekçe öne sürmesi gerektiği belirtildi.

Daha önce Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Noel'den sonra uzlaşma sağlanan ateşkesin büyük oranda uygulandığını ifade etmişti. Hala Suriye'de yaşayan Suriyeliler böylece yıllar sonra yeni yıla şiddet kurbanı olma korkusu duymadan girme şansı yakalamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bazı bölgelerdeki ihlaller dışında ateşkesin dört gündür yoğun şekilde sürüdü bilgisini verdi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde13 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Esad yönetimi ve isyancıların da katılacağı barış görüşmelerine hazırlık yapılıyor. Ancak Suriye’deki birçok isyancı grup, “Suriye ordusunun kendilerine yönelik ateşkes ihlalleri” nedeniyle Astana’daki görüşmelerin hazırlıklarını durdurduklarını açıkladı.

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Kay-Alexander Scholz