Suriye barış görüşmelerinin yeni turu başlıyor

Daha önceki turları başarısızlıkla sonuçlanan Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine bugün devam edilecek. 6 yıldır devam eden ve en az 400 bin kişinin canına mal olan Suriye iç savaşına barışçı çözüm bulmak amacıyla başlatılan Birleşmiş Milletler gözetimindeki buluşmalarda rejim ve muhalefet temsilcileri doğrudan bir arayı gelmeyip Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura aracılığıyla görüşüyorlar. Muhalefet Beşar Essad'ın devlet başkanlığından ayrılmasını talep ederken Şam yönetimi ise muhalefeti teröristleri desteklemekle suçluyor.

Görüşmelerde birlik hükümetinin kurulması, yeni bir anayasanın hazırlanması, seçimlerin yenilenmesi ve terörle mücadele önlemlerinin ele alınması bekleniyor. Mart ayında yapılan görüşmelerin beşinci turu da sonuçsuz kalmıştı.

Bu kez tarafların ilgisinin daha yoğun olduğunu belirten De Mistura kısa süre önce Astana Zirvesi'nde alınan Suriye'de dört çatışmasız bölge oluşturma kararının olumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu. Özel temsilci Cenevre görüşmelerinin başlamasından önce yaptığı açıklamada bu adımın barışçı çözüm için gerekli şartların oluşmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.

Staffan De Mistura, güvenli bölgelerin sadece geçici çözüm olabileceğini ve Suriye'nin bölünmesine yol açmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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DW, dpa/AG, BÖ