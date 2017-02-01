Suriye barış görüşmeleri ertelendi

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'de yapılacak olan yeni tur Suriye görüşmeleri 8 Şubat'tan 20 Şubat'a ertelendi.

BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura Salı günü yaptığı açıklamada aralarında anlaşmazlık çıkan muhalif grupların ortak heyet oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

BM'nin gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde Esad rejimi ile muhalefet temsilcileri arasında iç savaşa siyasi çözüm bulma imkânları ele alınacak. Daha önceki buluşmalarda mutabakat sağlanamamıştı.

Aralık ayı sonlarında ilan edilen ateşkes sürekli ihlal ediliyor. Suriye iç savaşında şimdiye kadar yüz binlerce kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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DW, epd,AG/BÖ