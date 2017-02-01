T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye barış görüşmeleri ertelendi

BM gözetiminde Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan Suriye barış görüşmeleri 20 Şubat'a ertelendi.

01 Şubat 2017 14:16

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'de yapılacak olan yeni tur Suriye görüşmeleri 8 Şubat'tan 20 Şubat'a ertelendi.

BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura Salı günü yaptığı açıklamada aralarında anlaşmazlık çıkan muhalif grupların ortak heyet oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

BM'nin gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde Esad rejimi ile muhalefet temsilcileri arasında iç savaşa siyasi çözüm bulma imkânları ele alınacak. Daha önceki buluşmalarda mutabakat sağlanamamıştı.

Aralık ayı sonlarında ilan edilen ateşkes sürekli ihlal ediliyor. Suriye iç savaşında şimdiye kadar yüz binlerce kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd,AG/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

CenevreSuriyeMilletlerStaffanMistura SalıEsadSuriyeliDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24