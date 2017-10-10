T24 LogoT24 Logo
Spor

Suriye, Avustralya'ya elendi

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri Play-off rövanş maçında Avustralya, Suriye'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı

10 Ekim 2017 19:12

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri Play-off rövanş maçında Avustralya, Suriye\'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı.
Asya Elemeleri\'nde A Grubu\'nu 3\'üncü sırada bitiren Suriye ile B Grubu\'nun 3\'üncüsü Avustralya, play-off turu rövanş mücadelesinde Sidney kentinde bulunan ANZ Stadı\'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk golü, 6\'ncı dakikada Suriyeli Suriyeli Ömer Al Soma\'dan geldi. Bu golle birlikte Suriye 1-0 öne geçti. Avustralya\'nın cevabı ise gecikmedi. 13\'üncü dakikada 37 yaşındaki oyuncu Tim Cahill ile eşitliği sağlayan Avustralya, skoru 1-1\'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi. 2\'nci yarıda gol sesi çıkmayınca, mücadele uzatmalara gitti.
Suriyeli Mahmoud Al Maowas, 94\'üncü dakikada 2\'nci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, karşılaşmanın 109\'uncu dakikasında Avustralya yine Tim Cahill\'in golüyle skoru 2-1\'e getirdi ve tur atlayan taraf oldu.
Avustralya; Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) elemelerinde 4\'üncü olan takımla Rusya\'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri PlayoffAvustralya SuriyeAsya ElemeleriGrubuSuriyeAvustralyaSidneyANZ StadıMücadeleninSuriyeli SuriyeliAl SomaBuTim CahillSuriyeli Mahmoud Al MaowasAvustralya; KuzeyOrta Amerika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24