Suriye, Avustralya'ya elendi

İSTANBUL, (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri Play-off rövanş maçında Avustralya, Suriye\'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı.

Asya Elemeleri\'nde A Grubu\'nu 3\'üncü sırada bitiren Suriye ile B Grubu\'nun 3\'üncüsü Avustralya, play-off turu rövanş mücadelesinde Sidney kentinde bulunan ANZ Stadı\'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk golü, 6\'ncı dakikada Suriyeli Suriyeli Ömer Al Soma\'dan geldi. Bu golle birlikte Suriye 1-0 öne geçti. Avustralya\'nın cevabı ise gecikmedi. 13\'üncü dakikada 37 yaşındaki oyuncu Tim Cahill ile eşitliği sağlayan Avustralya, skoru 1-1\'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi. 2\'nci yarıda gol sesi çıkmayınca, mücadele uzatmalara gitti.

Suriyeli Mahmoud Al Maowas, 94\'üncü dakikada 2\'nci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, karşılaşmanın 109\'uncu dakikasında Avustralya yine Tim Cahill\'in golüyle skoru 2-1\'e getirdi ve tur atlayan taraf oldu.

Avustralya; Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) elemelerinde 4\'üncü olan takımla Rusya\'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.