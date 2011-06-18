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Dünya

SURİYE ASKERLERİ TÜRKİYE SINIRINDA BEYRUT (A.A)

18 Haziran 2011 16:07

-SURİYE ASKERLERİ TÜRKİYE SINIRINDA BEYRUT (A.A) - 18.06.2011 - Tanklı ve ağır silahlı Suriye askerleri Türkiye sınırına yakın bir kasabaya girdi.  Protestoları izleyip belgeleyen Yerel Koordinasyon Komiteleri, Suriyeli askerlerin, bu sabah 6 tankla birlikte Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bdama kasabasına girdiklerini açıkladı. Bdama'nın, İdlib kentine bağlı Cisr Eş Şuğur kasabasıyla sınırdaş olduğu belirtildi. Bu arada görgü tanıkları, Suriyeli askerlerin 9 tank, 10 zırhlı araç, 20 cip ve 10 otobüsle Bdama kasabasına girdiklerini, 2 evi ateşe verip, 70 kişiyi tutukladıklarını söylediler. İnsan hakları eylemcilerine göre, Suriye'de üç aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde 1400'den fazla kişi öldü.

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