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Dünya

SURİYE ASKERLERİ HAMA'YA GİRDİ AMMAN (A.A)

04 Temmuz 2011 16:09

-SURİYE ASKERLERİ HAMA'YA GİRDİ AMMAN (A.A) - 04.07.2011 - Suriye askerlerinin, Hama kentine girdiği ve evlere baskın düzenlediği bildirildi.  Kentte atölye sahibi olan bir görgü tanığı, Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, Suriye askerleriyle polisinin bu sabah 30 kadar otobüsle kente girdiklerini ve yerleşim yerlerinde rastgele ateş açtıklarını söyledi.  Ahmet adlı görgü tanığı, 10 kadar askerin, Maşaa semtinde bir eve baskın düzenlediğini ve bazı kişileri tutukladığını kaydetti.  Bu arada Hama'da hükümet karşıtı gösteri yapmak için sokaklara dökülen protestocuların, "Allah büyüktür" sloganları attıkları belirtildi. 

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