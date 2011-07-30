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Dünya

SURİYE ASKERLERİ DEİR EZZUR'A GİRDİ BEYRUT (A.A)

30 Temmuz 2011 21:55

-SURİYE ASKERLERİ DEİR EZZUR'A GİRDİ BEYRUT (A.A) - 30.07.2011 - Suriye askerlerinin doğudaki Deir Ezzur kentine girdikleri, ölenlerin olduğu bildirildi. Kentteki bir eylemci, ordu saldırısının öğleden sonra başladığını, yakındaki bir köyde bir kişinin öldüğünü söyledi. Eylemci, kentin batı kesiminden yoğun silah sesleri geldiğini, askerleri durdurmak için halkın caddelere barikatlar kurduğunu anlattı. Londra'daki Suriye İnsan Haklarını Gözleme örgütünün başkanı Rami Abdürrahman da 60 kadar araçtan oluşan askeri konvoyun öğleden sonra şehre girdiğini belirterek, Tibni köyünde taş atarak ilerleyen askerleri durdurmaya çalışanlara ateş açıldığını ve 3 kişinin öldüğünü söyledi. Başkenti olduğu vilayetle aynı adı taşıyan Deir Ezzur petrol zengini, ancak aynı zamanda ülkenin en yoksul bölgesi. Irak sınırı yakınındaki bu aşiret bölgesinde yoğun yönetim karşıtı gösteriler yapılıyor.

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