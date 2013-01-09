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Dünya

Suriye, arasında Türkler'in de olduğu 2 bin 130 tutukluyu serbest bırakacak

Suriye yönetiminin, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 130 sivil tutukluyu, bu sabah serbest bırakacağı öğrenildi

09 Ocak 2013 11:28

Suriye yönetiminin, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 130 sivil tutukluyu, bu sabah serbest bırakacağı öğrenildi.

Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla, Suriyeli muhaliflerin bir süredir ellerinde tuttukları 48 İran vatandaşına karşılık olarak, Suriye yönetiminin, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 130 sivil tutukluyu, bu sabah serbest bırakacağı öğrenildi.

Takas için Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, esir değişiminin şu saatlerde gerçekleşeceğini söyledi.

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