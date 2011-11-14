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Dünya

Suriye Arap Oyunlarını boykot edecek ŞAM (A.A)

14 Kasım 2011 13:00

-Suriye Arap Oyunlarını boykot edecek ŞAM (A.A) - 14.11.2011 - Suriye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Arap Oyunlarını Arap Birliği'nin üyeliğini askıya alma kararını protesto etmek için boykot ediyor. Suriye Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonunun ortak açıklamasında, Suriyeli sporcuların, Doha'da 9 ila 23 Aralık günlerinde düzenlenecek oyunlara katılmayacağı belirtildi. Resmi SANA ajansının yayımladığı açıklamada, Arap Birliği'nin kararı, teşkilatın tarihindeki "kara leke" olarak nitelendirilerek, Suriyeli sporcuların ülkelerine karşı kurulan komploya karşı duracağı ifade edildi. 22 üyeli Arap Birliği Suriye'nin üyeliğini önceki gün askıya almıştı. Karar alınırken, Irak çekimser kalmış, Lübnan ve Yemen karşı oy kullanmıştı.

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